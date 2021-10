Filha de Marisa Liz sobe ao palco Jovem seguiu as pisadas da mãe e dá os primeiros passos no mundo da música.

Beatriz tem 13 anos

Foto: Direitos Reservados

A cantora Marisa Liz usou as redes sociais para expressar o seu orgulho ao ver a filha Beatriz, de 13 anos, subir pela primeira vez ao palco.



A jovem seguiu as pisadas da mãe e dá os primeiros passos no mundo da música. "Não podia estar mais babada e orgulhosa", escreveu a artista, emocionada.

