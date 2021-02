Filha de Marta Cruz encanta no The Voice Kids

Yasmin, de 15 anos

Filha de Marta Cruz e neta de Carlos Cruz, Yasmin apresentou-se no último domingo no programa ‘The Voice Kids’, da RTP1, e fez virar as quatro cadeiras. Para muitos espectadores foi uma surpresa ver a neta do antigo apresentador na televisão já tão crescida e a dar provas do seu talento para a música. A mãe apoiou-a. “Mal abriu o casting, a Yasmin disse-me que queria participar. Eu disse-lhe: ‘Se queres e se te vai fazer feliz, independentemente do resultado, bora.’ E foi”. E correu muito bem. Marisa Liz, Carlão, Carolina Deslandes e Fernando Daniel revelaram-se completamente surpreendidos. A jovem acabou por eleger o antigo integrante dos Da Weasel como mentor. “Ela gostava de todos. Conhecia mais uns que outros, também pela exposição. Não havia assim ninguém definido. Acabou por ser um ‘casamento feliz’ com o Carlão. Espero que tenham um caminho feliz pela frente, pequeno ou curto. desde que a ajude a evoluir já é bom”, enalteceu ao Correio da Manhã.









A exposição mediática não é para já uma preocupação. “As minhas filhas estão habituadas à vida pública. Sabem lidar com isso desde pequeninas. poderia ser uma coisa que as assustasse, mas neste caso é natural.”

Yasmin, de 15 anos, está a trilhar o caminho como artista. Atualmente frequentar a Escola Profissional de Teatro de Cascais. Um motivo de orgulho para toda a família. “Ela sempre teve uma veia artística. Quando voltámos a Portugal [Yasmin nasceu no Brasil] começou a aprender vários instrumentos. Esperemos que seja uma artista completa, está a trabalhar para isso”, completou a mãe.