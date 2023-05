Filha de Mick Jagger presa em Espanha

23 mai 2023 • 12:25

Jade Jagger, de 51 anos, foi presa em Espanha na quarta-feira, 17 de maio, depois de agredir e insultar polícias. A detenção resultou de uma discussão num restaurante da zona portuária de Ibiza.De acordo com o jornal espanhol 'El País', a filha de Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, estava com um homem que foi agressivo com os funcionários do estabelecimento. Segundo testemunhas, o homem estavae os dois acabaram por ser convidados a sair do restaurante.A polícia acabou por ser chamada ao local, depois de o companheiro de Jade Jagger ter continuado com os insultos na via pública e ter mostrado uma. De acordo com o relato das testemunhas, o homem terá resistido à detenção e a designer de jóiasas autoridades. Foi solicitada uma ambulânciaSegundo fontes da investigação, citadas pela mesma publicação, Jade Jagger e o homem passaram a noite do incidente na esquadra.