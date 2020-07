Filha de Mourinho diverte-se na noite

Matilde Mourinho aproveitou o atenuar das medidas de restrição motivadas pela pandemia para fazer uma das coisas de que mais gosta: viajar.A filha de José Mourinho, de 24 anos, escolheu Marbella, em Espanha, como destino e, além de amigos, tem tido como companhia o irmão, José Mário, e o namorado, Danny Graham.Os três têm-se divertido em festas na noite da cidade, como se pode ver nos vídeos que partilham com os seguidores das redes sociais. Este domingo, juntaram-se para celebrar o aniversário de um dos amigos que está com eles nesta viagem.Matilde partilhou também uma imagem do look escolhido para a saída de amigos: uma camisa da marca Dior, que combinou com uns calções de ganga, dando destaque aos acessórios.Antes de rumar a Espanha, Matilde passou por Londres, como também mostrou no Instagram, e aproveitou para matar saudades do pai, já que passou os meses da quarentena com a mãe na casa de família em Portugal, desfrutando da tranquilidade de Azeitão.