Filha de Mourinho lança marca de joias sustentáveis

Matilde revela que o projeto vai arrancar já no próximo mês de dezembro.

14 nov 2020 • 19:59

Matilde Mourinho, a filha mais velha de José Mourinho, prepara-se para abrir negócio no mundo da joalharia. A jovem de 24 anos vai lançar uma coleção de joias sustentáveis, com marca em nome próprio, no próximo mês de dezembro.

Foi através das redes sociais que a filha do treinador português anunciou a novidade: "Depois de um ano de preparação, as joias Matilde estão finalmente aqui. Lançamento em dezembro de 2020. Espero que se juntem a mim nesta caminhada para uma indústria joalheira mais sustentável. Vejam e sigam para descobrir mais sobre algo que me diz tanto. Obrigada a todos que tornaram isto possível".

A marca da jovem, Matilde Sustainable Jewellery, garante "preços justos, práticas justas, produtos justos", recorrendo "a ouro reciclado e diamantes concebidos em laboratório".

Recorde-se que Matilde terminou, recentemente, os estudos em ‘Empreendedorismo: Moda e Indústrias Criativas’, bem como o mestrado em Design de joias, inspirado nas filigranas de Viana do Castelo, sendo distinguida pela universidade com o prémio Condé Nast College of Fashion and Design.