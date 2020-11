Filha de Mourinho termina mestrado e quer investir na moda

01:30

Matilde Mourinho, de 24 anos, completou mais uma fase da vida académica ao ganhar o título de Mestre em Artes. A filha do técnico José Mourinho centrou os estudos no tema ‘Empreendedorismo: Moda e Indústrias Criativas’, nomeadamente no design de joias inspirado nas filigranas de Viana do Castelo, apurou o CM junto de fonte próxima da família. Além de ter completado este sonho, a filha do treinador português foi distinguida com o prémio Condé Nast College of Fashion and Design.









Feliz com a recente conquista, Matilde Mourinho mantém o foco no futuro. “Ela está a constituir uma empresa e uma marca em Londres”, revelou a mesma fonte, sublinhando que a jovem quer manter-se no estrangeiro mas levar o nome de Portugal ao Mundo.

Recorde-se que Matilde mantém há quatro anos o namoro com Danny Graham. O romance está cada vez mais firme.