Filha de Nelson Mandela morre aos 59 anos

13 jul 2020 • 18:19

Zindzi Mandela morreu esta segunda-feira, aos 59 anos, no Hospital de Joanesburgo, na África do Sul.

A filha do ativista Nelson Mandela e Winnie Mandela destacou-se em 1985 quando leu em público a carta escrita pelo pai, que rejeitava a proposta do apartheid de tentar negociar a liberdade do líder do Congresso Nacional Africano se este denunciasse os crimes praticados pela ANC.

Zindzi Mandela era embaixadora da África do Sul na Dinamarca, onde vivia com os quatro filhos e o marido. A ativista ia ser chefe de missão na Libéria.

A causa da morte ainda é desconhecida.