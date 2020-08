Filha de Nuno Gomes exibe curvas em iate

“21! Parabéns, princesa”, escreveu Nuno Gomes na legenda da fotografia publicada na conta pessoal de Instagram em que surge com a filha durante um jantar de celebração e é evidente a ambos.



O antigo futebolista Nuno Gomes celebrou o 21º aniversário da filha Laura. Uma data especial que mereceu festejos a rigor a bordo de um iate de luxo onde reuniu os familiares e alguns amigos mais próximos. Apesar de crescer a olhos vistos, a data especial foi assinalada pelo craque, que se mostra um pai babado.“21! Parabéns, princesa”, escreveu Nuno Gomes na legenda da fotografia publicada na conta pessoal de Instagram em que surge com a filha durante um jantar de celebração e é evidente a ambos.

Também nas redes sociais, Laura divulgou alguns detalhes do dia de festa repleto de animação. Além do ambiente de evidente felicidade, a excelente forma física da jovem também não passou despercebida.





Em biquíni, Laura conquistou de imediato a atenção de centenas de internautas, que destacam a sua beleza e sensualidade que foi alvo de diversos elogios.





Esta não é a primeira vez que a jovem partilha fotos ousadas com poses sedutoras.





Recorde-se que Laura Sofia é fruto do casamento, entretanto terminado, com Isméria de Jesus. Nuno Gomes é, ainda, pai de Nuno, filho da atual mulher , Patrícia Aguilar, com quem está junto há vários anos.