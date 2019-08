Filha de Nuno Gomes faz furor em biquíni

01:30

André Filipe Oliveira

Completou esta terça-feira 20 anos, mas há muito que a filha mais velha de Nuno Gomes, fruto da relação com Isméria de Jesus, tem mostrado o seu lado mais revelador e atrevido nas redes sociais. Durante as férias em família com o pai, entre Miami e as ilhas Turcas e Caicos, nas Caraíbas, a jovem surge em poses sensuais e mostra-se ousada em biquínis reduzidos, que deixam em evidência a sua silhueta curvilínea.Os fãs deliram com as partilhas feitas nas redes sociais ao longo das últimas semanas e tecem comentários elogiosos à boa forma da beldade. "Esta miúda não brinca" ou "morena linda" são exemplos de comentários dos vários admiradores da antiga joia do Benfica.Pai e filha têm vivido momentos felizes ao longo dos últimos dias, passados além-fronteiras, em destinos de sonho.