Filha de Oceano sonha ser atriz

17 mar 2022 • 06:00

Fabiana Cruz, filha do ex-futebolista Oceano, é atualmente repórter do ‘E-Especial’, da SIC, mas sonha com a representação. "Fiz teatro durante muito tempo e tive algumas participações especiais em ‘Nazaré’ e em ‘Golpe de Sorte’. Recentemente, voltei a estudar teatro, estou numa agência e quero, num futuro próximo, conciliar a representação com a apresentação", afirmou ao CM. Fabiana tem inclusivamente tentado a sorte lá fora: "A pandemia veio incrementar os castings à distância. Já é possível fazer um casting com um telemóvel, dentro do nosso quarto, para qualquer lugar do Mundo", afirmou a jovem de 26 anos, que "adorava fazer o papel de uma vilã".

