Filha de Patrícia Tavares ficou retida em Singapura: "Senti muito a falta dela"

Patrícia Tavares desabafou sobre o período em que esteve longe da filha, que viajou para viver com o pai em Sinagpura.



A atriz esteve na manhã desta sexta-feira,

à conversa com Cristina Ferreira, no 'Programa da Cristina'









"Fui das pessoas que achava que isto não era nada, pensei que isto ia ser rápido", começou por confessar Patrícia, sobre a pandemia.



"O João [pai da filha] teve outra noção da realidade. Ele está em Singapura a viver há alguns anos e começou a dar a entender que as coisas não iam ser assim tão simples. Como lá estava tudo muito controlado, havia muitos poucos casos, Singapura também teve uma resposta rápida... Falamos todos, porque somos uma família, embora separados, seremos sempre uma família", continuou.



"Acho que no final de cada relação é sempre mais difícil, mas com inteligência emocional, para o bem dela [filha], muito rapidamente chegámos à conclusão de que deveríamos continuar a ser uma família", disse.



"Não falo com ele todos os dias, mas sempre que há uma questão em que ele tem de ser envolvido, ele está presente, preocupa-se imenso", contou.

Carolina acabou por viajar para Singapura para ir ter com o pai, uma decisão tomada em família. No entanto, os pais não esperavam é que Carolina fosse obrigada a ficar mais tempo no destino asiático.

Depois de chegar ao local no dia 13 de março, pensava regressar no dia 14 de abril. Apesar do planeado, a jovem só conseguiu voltar ao nosso país dia 25.

"Quando fui as coisas já estavam diferentes, mas lá a vida já estava normalizada, já tinham passado a fase que passámos também no início, de fecharem os estabelecimentos. Já estavam a voltar a abrir os restaurantes...", relatou Carolina, explicando de seguida que ninguém andava de máscara na rua e que, aconselhada pelo progenitor, apenas usou o equipamento de proteção até chegar a Singapura, e depois deixou de lhe dar uso.

Patrícia Tavares não escondeu a mágoa que sentiu por estar longe da filha durante este período difícil. "Comecei a sentir muito a falta dela", admitiu a atriz, que foi mantendo o contacto com a filha.



Patrícia Tavares explicou que chorava pela distância, mas quando falava com Carolina tentava disfarçar que estava em baixo com a situação.