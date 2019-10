Filha de Pinto da Costa grávida após meses de tratamento de fertilidade

Aos 31 anos, a filha de Pinto da Costa está prestes a concretizar o seu grande sonho.Depois de anos em tratamentos de fertilidade – que terá começado a fazer quando ainda era casada com o ‘ex’, Filipe Pires –, Joana conseguiu finalmente engravidar e vive momentos de grande felicidade ao lado do atual companheiro, o treinador Vítor Martins, com quem deu o nó em junho deste ano e mantém um relacionamento discreto há mais de dois anos.Joana estará no terceiro mês de gestação e mostra desfrutar em pleno desta fase bastante desejada. "Este bebé foi planeado e muito desejado. Tudo o que a Joana mais queria era ser mãe. Está a viver esta fase com muito amor", diz uma fonte.Este será o terceiro neto de Pinto da Costa, uma vez que o filho Alexandre é pai de Nuno, de 21 anos, e de Maria, de 16.De recordar que, depois de um período em que esteve afastado da filha por causa da ex-companheira, Fernanda Miranda, Pinto da Costa fez as pazes com Joana.A atual namorada do presidente dos dragões, Cláudia Campo, mantém uma boa relação com a enteada, pelo que pai e filha voltaram a estar próximos.Vítor Martins é o atual marido de Joana Pinto da Costa. Os dois deram o nó no passado mês de junho, depois de mais de dois anos de namoro. Este é o segundo casamento da filha do presidente do FC Porto, que esteve durante anos numa relação com Filipe Pires.