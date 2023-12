Filha de príncipe André vive à grande no nosso País

Princesa Eugenie

A princesa Eugenie – filha do príncipe André e Sarah Ferguson – vive à grande em Portugal. A aristocrata, que continua a trabalhar a tempo parcial na galeria de arte Hauser & Wirth, em Inglaterra, está instalada durante metade do ano no CostaTerra Golf & Ocean Club, em Melides, Grândola, onde o marido, Jack Brooksbank, trabalha – na área de vendas e marketing – para o empresário Mike Meldman, que gere as cerca de 300 residências incluídas no empreendimento. E é neste lugar paradisíaco – onde Madonna e Carla Bruni têm casa – que Eugenie recebeu, recentemente, o primo, o príncipe Harry, e a mulher, Meghan Markle, com quem tem excelentes relações. Os casais não se privaram de nenhuma das comodidades oferecidas pelo resort, que inclui um campo de golfe, um spa e um centro equestre.