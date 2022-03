Filha de Putin ameaçada após invasão à Ucrânia

Vânia Nunes

Luiza Rozova, apontada com uma das filhas secretas de Vladimir Putin, tem recebido ameaças nas redes sociais desde que começou a invasão russa à Ucrânia.A jovem de 18 anos, estudante em São Petersburgo, terá nascido de uma alegada relação entre o presidente russo e a sua ex-funcionária Svetlana Krivonogikhestá. Perante a indignação face às decisões de Putin, Luiza é apelidada de "filha do diabo" e muitos seguidores dizem-lhe para ir "para o inferno".No entanto, pouco se sabe sobre esta relação familiar, até porque Putin proíbe a publicação de todas as notícias sobre a sua esfera privada. O que é conhecido é que a mãe, Svetlana, passou de empregada a multimilionária, sendo atualmente, aos 45 anos, sócia de um dos maiores bancos russos.Na lista dos seus bens está uma casa no Mónaco, avaliada em 3,7 milhões de euros, e estima-se que a sua fortuna ronde os 87 milhões. Quanto a Luiza, cujo nome verdadeiro é Elizaveta, tenta manter uma postura discreta e não faz publicações nas redes sociais há cinco meses. Na sua certidão de nascimento só consta o nome da mãe e o apelido Vladimirovna (filha de Vladimir).