Filha de Ronaldo e Georgina fez cinco anos

Este sábado foi dia de festa em casa de Cristiano Ronaldo. Alana Martina, filha do craque e de Georgina Rodríguez, fez cinco anos.Nas redes sociais, Dolores Aveiro, que se encontra em Manchester, em casa do filho, foi a primeira a dar os parabéns à menina.

Pouco depois, foi a vez do jogador partilhar, também ele, um registo com a sua ‘princesa’: “Muitos parabéns, meu amor!”





Alana Martina, a primeira filha fruto da relação de Cristiano Ronaldo com a modelo espanhola, faz as delícias dos seguidores do casal com os vídeos em que surge a cantar e a dançar, como uma verdadeira estrela.