Filha de Ruy de Carvalho revoltada com a TAP após falha de assistência ao pai

Paula Carvalho recorreu às redes sociais para mostrar o descontentamento com o serviço aéreo

Ruy de Carvalho ao lado da filha Paula

10:52

A filha de Ruy de Carvalho sentiu-se revoltada e recorreu às redes sociais para denunciar o que se passou no aeroporto de Lisboa após ter chegado de viagem com o pai., disse Paula Carvalho na publicação feita no Facebook.O ator e a filha Paula escolheram viajar pela TAP e solicitaram assistência, só que ao que tudo indica a assistência tardou e Ruy de Carvalho, teve de esperar em pé.