Filha de Sara Prata já nasceu: "Um amor chamado Amélia"

Atriz emocionada partilha foto do nascimento.

Sara Prata

20 jul 2020 • 19:44

Minha doce filha, o dia chegou! Esta bolha de amor diz-me que tenho a maior sorte por ter esta família linda. Já cá estamos juntos. Amo-vos!", escreveu na legenda da foto após o parto, em que surge com a bebé no colo e ao lado do companheiro, João.

Já nasceu a primeira filha deA bebé, que recebeu o nome de Amélia, veio ao Mundo esta segunda-feira no Hospital dos Lusíadas, em Lisboa, e a atriz mostrou-se emocionada.