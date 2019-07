Filha de Simão Sabrosa aquece redes sociais

01:30

Hugo Alves

Com mais de 10 mil seguidores no Instagram, Mariana Sabrosa, de 18 anos, filha de Simão Sabrosa e Filipa Valente está a tornar-se um fenómeno nas redes sociais. A jovem tem partilhado várias fotografias em fato de banho e biquíni, que fazem as delicias dos amigos, seguidores e até da mãe. "Tão bonita a minha filha", escreveu Filipa Valente numa das fotografias.Apesar de ter atingido a maioridade em janeiro, a filha do antigo futebolista do Sporting e do Benfica continua valorizar o tempo em família. Mariana está atualmente com Simão Sabrosa, a madrasta, Vanessa Rebelo, e os irmãos no Algarve, para uns dias de descanso.As idas à praia têm sido frequentes, com muitos mergulhos à mistura, mesmo com o tempo a pregar algumas partidas. A jovem tem aproveitado a estadia no Sul do País para se divertir também na companhia de várias amigas.