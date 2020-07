Filha de Simão Sabrosa seduz em biquíni

01:30

André Filipe Oliveira

A filha de Simão Sabrosa e Filipa Valente voltou a dar ‘o corpo às balas’ para uma nova campanha de verão. Mariana Sabrosa, de 19 anos, foi protagonista de uma sessão fotográfica em biquíni, em que se revelou sensual e ousada. Durante a captação das imagens, foi deixando em evidencia a silhueta curvilínea, capaz de fazer inveja a qualquer jovem.Além de dar cartas como modelo, a beldade, filha do ex-jogador da Seleção Nacional, tem apostado na vertente de empresária, com a marca Slow Flow, que decora peças já feitas, como blusões ou calças. "A marca é muito à base de minicoleções que faço", explicou numa recente entrevista.Focada na vida profissional, Mariana vai partindo corações e afirmando-se no mundo da moda. Para tal, prepara-se para deixar o curso de Arquitetura e tentar a sua sorte na área do Design. O passo seguinte passa por "fazer um gap year [ano sabático] para depois tirar um mestrado em Design de Comunicação." Simão e Filipa assumem-se "pais babados" com o percurso da jovem, que também é um caso de sucesso nas redes sociais. Só no Instagram, Mariana conta com mais de 15 mil seguidores.