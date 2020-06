Filha de Sónia do 'Big Brother' 'colada' à televisão até às quatro da manhã para ver a mãe

14:56

A mãe de Sónia do 'Big Brother', Esperança, esteve à conversa com Manuel Luís Goucha esta quinta-feira durante o 'Você na TV', sobre a participação da filha no reality show.

Durante a conversa, Esperança falou também sobre a falta que a concorrente tem feito às filhas que Sónia tem em comum com o marido, Vitor: Maiara, de oito anos, e Naisa, de cinco anos.





A progenitora da participante do programa revelou que a filha mais velha de Sónia vê o canal 'TVI Reality', que transmite as imagens da casa mais vigiada do país em direto, até ao fecho da emissão, que acontece às quatro da manhã.

"A que horas é que elas se deitam?", questionou o apresentador.



"Às quatro horas. Elas não têm aulas e gostam de ver. E eu quero que elas vejam porque eu gosto que ela acompanhe a mãe, que se está a portar muito bem", disse a mãe de Sónia, surpreendendo os espectadores.



O namorado de Sónia já tinha revelado que as meninas sofrem ao ver a mãe no programa.