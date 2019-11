Filha de Tony Carreira em cenas quentes no novo videoclipe

Sentimento'. "A música que escolhi para lançar o meu EP!", escreveu a filha de Tony Carreira, acrescentando que o dia do lançamento do projeto "f

icará para sempre marcado" na sua memória.Nas imagens do videoclipe, Sara Carreira vive uma história de amor que, inicialmente é marcada pela paixão e romantismo. Por isso, a cantora surge em cenas quentes e apaixonadas com o jovem com quem contracena.

Os mais de 180 mil seguidores do Instagram da jovem de 20 anos aprovaram o trabalho e deixaram-lhe elogios.