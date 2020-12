Filha de Tony Carreira morre em violenta colisão na A1

05 dez 2020 • 23:56

A cantora Sara Carreira morreu, este sábado, aos 21 anos, num acidente de carro, onde seguia com os amigos, na A1, na Póvoa da Isenta, em Santarém. O acidente envolveu quatro carros e causou mais três feridos, um deles é um jovem de 30 anos, em estado grave com uma fratura no braço.