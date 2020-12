Filha de Trump mostra último Natal na Casa Branca mas exclui Melania da foto

Trump com a filha, o genro e os netos

20:04

Prestes a abandonar a Casa Branca,viveu o último Natal na residência oficial e a Consoada foi celebrada a rigor, na companhia da família.Nas redes sociais, a filha do presidente dos Estados Unidos Ivanka desejou um feliz Natal aos seguidores, mostrando um pouco das celebrações da família na Casa Branca.Na fotografia, mostra-se ao lado do pai, do marido e dos filhos, mas os fãs não deixaram de notar a ausência de Melania das imagens.Recorde-se que desde que Trump perdeu as eleições dos EUA que se fala de um divórcio iminente. Segundo várias fontes, a ainda primeira-dama apenas estaria à espera que Trump abandonasse o poder para avançar com o processo de divórcio que, a confirmar-se, será milionário.