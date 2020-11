Filha de Trump obrigada a mudar os filhos de escola

Ivanka Trump, Donald Trump, Estados Unidos, política, eleições, negócio

Foto: D.R

01:30

Rute Lourenço

A família de Donald Trump começa a sofrer os efeitos colaterais da derrota eleitoral. Ivanka Trump, de 39 anos, enfrentou recentemente a ira dos outros pais do colégio privado dos filhos, que a acusaram de não respeitar as medidas de segurança, em tempos de pandemia, e de pôr em causa a segurança de uma escola inteira. De acordo com os responsáveis de educação das outras crianças, o facto de tanto Ivanka, como o marido, e o pai, Donald Trump, não usarem máscara em compromissos públicos é motivo de preocupação e as queixas acumularam-se no gabinete da direção do exclusivo colégio, em Washington, que os seus três filhos frequentavam desde sempre. Face à constante hostilidade e a pressão de que foi alvo, a filha de Donald Trump não encontrou outra solução que não a de mudar as crianças de escola.









Um duro golpe para Ivanka, que já confidenciou a amigos que começa a sentir-se “desprotegida” depois de o pai ter perdido as eleições para Joe Biden, o novo presidente dos Estados Unidos.

Ivanka, recorde-se, é casada com Jared Kushner e tem três filhos: Arabella, Theodore e Joseph, que agora se preparam para viver dias diferentes daqueles que conheceram nos últimos anos.