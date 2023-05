Filha do ator Carlos Areia recebe 'dentes novos' Até ao tratamento, usava uma prótese removível, no maxilar superior que estava degradada.

Filha do ator Carlos Areia recebe 'dentes novos'

01:30

Dulce Areia, que hoje completa 49 anos, esteve, ontem, com o pai, o ator Carlos Areia, no programa das manhãs da CMTV ‘Manhã CM’ e mostrou o resultado final dos implantes dentários que fez, uma oferta do programa matinal do canal do CM. A intervenção estética foi realizada pela doutora Karina Leite, diretora clínica do Instituto Karina Leite Portugal, e teve um custo de 18 mil €.



A filha do ator, que trabalha atualmente nos serviços académicos de uma faculdade, já esteve ligada ao teatro durante muitos anos, fez parte de uma banda e de coros para vários grupos musicais. Começou a ter problemas nos dentes muito nova e devido à sua condição financeira nunca conseguiu tratar dos mesmos, apesar da ajuda do pai, de 79 anos. Até ao tratamento, usava uma prótese removível, no maxilar superior que estava degradada.

Mais sobre