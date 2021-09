Filha do príncipe Alberto do Mónaco causa alarme após aparição em cadeira de rodas

01:30





A princesa Charlene do Mónaco, que continua na África do Sul, surpreendeu os admiradores com fotografias dos filhos, os gémeos Jacques e Gabriella, durante a visita à Exposição Anual de Cães do Mónaco, acompanhados pela princesa Carolina e os primos. Houve um pormenor que chamou à atenção.A menina, de seis anos, apareceu numa cadeira de rodas e com a perna engessada, o que motivou uma onda de preocupação generalizada. Ao que tudo indica, Gabriella terá sofrido uma entorse, após uma queda aparatosa durante uma brincadeira, explicou uma fonte do palácio à ‘People’.

Os filhos da princesa Charlene e do príncipe Alberto já retomaram as atividades escolares na François d’Assise-Nicolas Barré, no Mónaco. Enquanto isso, a mãe continua na África do Sul a recuperar da infeção que sofreu em maio e que a levou de urgência ao hospital. Devido à sua ausência prolongada, a imprensa estrangeira revelou que o divórcio entre Charlene e Alberto pode já estar em curso.