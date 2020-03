Filha mais nova de Carlos Cruz faz 18 anos e encanta nas redes sociais

View this post on Instagram

Hoje é o dia em que a minha princesa Mariana passa a ser adulta. Dezoito anos de muitas histórias, de muitas experiências e de tanta aprendizagem, para mim Que orgulho que tenho nesta menina agora mulher. Parabéns meu amor, desejo que concretizes todos os teus sonhos nesta viragem para a fase das responsabilidades com a realizaçao de todos os teus muitos projectos de vida.