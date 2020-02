Filha mais nova de Cristiano Ronaldo dança e encanta! Fãs ficam derretidos

A filha mais nova de Cristiano Ronaldo,, voltou a ser o centro das atenções num vídeo partilhado pela mãe, Georgina Rodríguez.A namorada do jogador da Juventus mostrou a filha em comum com o craque a dançar em frente à televisão, junto dos irmãos, os gémeos Eva e Mateo, da mesma idade.Animada, a bebé surge apenas com um sapato, a dançar e a andar pela sala, repleta de brinquedos., escreveu Gio na legenda da publicação que fez nas redes sociais, onde juntou o refrão da música que passava no ecrã quando Alana começou a dançar:. Trata-se do tema 'Dance Monkey', ao qual Alana Martina parece não ter resistido.A irmã mais nova de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, não resistiu a comentar:Alana Martina, a filha em comum de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez já se revela uma estrela no Instagram. Já é habitual que Gio partilhe vários momentos da bebé, que não passam despercebidos aos milhares de seguidores do casal, pela ternura e carisma que a bebé demonstra.Recentemente, Georgina partilhou o momento em que Alana Martina faz uma birra porque quer uma mala milionária . Além disso, Cristiano Ronaldo também se mostrou a treinar com a filha ao colo Recorde-se que além dos gémeos Mateo e Eva e de Alana Martina, Cristiano Ronaldo é ainda pai de Cristianinho, de nove anos.