Filha mais nova de Luís Figo estreia-se na moda com as irmãs

Pela primeira vez, as três meninas de ouro de Luís Figo reúnem-se numa produção única e intimista. Daniela, de 21 anos, Martina, de 18, e Stella, de 15, são as protagonistas juntamente com a mãe, Helene Svedin, da mais recente campanha de joias da empresa da família, Rabat.A produção que reuniu as três irmãs assinala ainda a estreia da filha mais nova do internacional português como modelo. Stella revela-se confiante ao lado das irmãs, que já se destacam há mais tempo em frente às câmaras. A mãe desfez-se em elogios à sua benjamim em declarações à revista ‘Hola’: “A Stella é uma menina muito alegre e sociável. Tem sempre muitos planos.”