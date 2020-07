Filha mais velha do Príncipe Alberto do Mónaco infetada com Covid-19

A filha mais velha do Príncipe Alberto do Mónaco, Jazmin Grace Grimaldi, testou positivo para a Covid-19. Foi através das redes sociais que a jovem de 28 anos revelou o diagnóstico.

"Esta manhã chamaram-me do hospital onde me fizeram o teste à covid-19 e deu positivo", começou por dizer a jovem no vídeo que partilhou na sua página de Instagram. "Não foi um choque para mim, porque durante esta última semana tenho tido sintomas", disse.

Apesar de ter testado positivo, Jazmin revelou que seguiu todas as recomendações de medidas de segurança: "Só quero dizer que fui muito cuidadosa e mantive a distância social. Infelizmente, vi gente à minha volta que não estava a seguir as regras e isso dá medo".

Em lágrimas, a jovem lamentou a morte de amigos próximos. "Perdi amigos por causa do coronavírus. Tive muitas perdas no último ano. Tem sido muito duro", disse, triste.

"Muita gente tem sintomas diferentes ou são assintomáticos, pelo que acredito que são momentos muito difíceis para entender o que se está a passar, especialmente se não te está a afetar a ti, mas espero que possa ajudar, nem que seja apenas uma pessoa, com este testemunho pessoal, porque nestas semanas tenho estado muito doente", confessou.

Jazmin Grimaldi explicou ainda os sintomas que teve. "Na noite de 4 julho comecei a sentir a garganta arranhada e a não me sentir eu mesma, um pouco estranha, um pouco cansada. E nessa noite, comecei a ter febre, calafrios e dores muito fortes no corpo. Acordei com febre muito alta e tive febre durante três dias", afirmou. A filha do Príncipe Alberto contou ainda que sofreu com enxaquecas no dia em que fez o teste, e apesar de não estar curada, adianta que o pior já passou.

Veja aqui o vídeo:

Príncipe do Mónaco esteve infetado com o vírus há quatro meses.