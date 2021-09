Filha mostra Pelé a jogar às cartas no hospital

01:30

A filha de Pelé, Kely Nascimento, surpreendeu os seguidores ao partilhar imagens da lenda do futebol brasileiro no hospital.Sorridente e animado, o antigo futebolista de 80 anos surge a jogar às cartas, o que deixou os seus fãs animados, já que dá a entender que se encontra em recuperação, depois de lhe ter sido removido um tumor no colón direito.Pelé encontra-se internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o final de agosto, altura em que foi fazer exames de rotino e lhe foi detetado o tumor.