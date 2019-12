Filhas choram e recusam ver Yannick Djaló

Há cerca de um mês,conseguiu aquilo com que sonhava há pelo menos dois anos: rever as. Tal como havia sido decidido em tribunal, o encontro foi mediado por psicólogas especializadas, que facilitaram a conversa entre pai e filhas após tanto tempo de distância., começa por contar uma fonte judicial, acrescentando que os problemas começaram no segundo encontro.. Segundo a fonte ouvida pela ‘Vidas’, Yannick acredita que terá havido uma influência externa para esta reviravolta e fez saber isso mesmo perante as psicólogas.Com esta reviravolta, as psicólogas que acompanham o caso não tiveram outra hipótese que não a de remeter o processo novamente à juíza responsável pelo caso.Ou seja, até haver nova decisão judicial, o ex-futebolista irá deixar de poder manter encontros com as filhas.Recorde-se que Djaló não vê as filhas que tem com Luciana Abreu há mais de dois anos.Na altura, o craque jogava na Tailândia e a distância começou por ditar o afastamento, mas foram os problemas com a conhecida atriz que pioraram a situação.Os dois não se entenderam e, com o caso sem avançar, Yannick Djaló decidiu lutar na Justiça para conseguir estar com as filhas., diz fonte.