Tal como a mãe, Georgina Rodríguez, Eva e Alana Martina também descobriram a paixão pela dança e começaram as aulas de ballet.Foi através de uma foto em que as meninas surgem abraças, vestidas a rigor, que Gio partilhou a novidade com os fãs nas redes sociais.“Começar o fim de semana com boas vibrações e com estilo”, escreveu o craque.