Filhas de Jorge Mendes fazem furor com curvas sensuais família Marisa Mendes, Catarina e Bárbara somam elogios com as fotografias em biquíni que publicam nas redes sociais.

01:30

Carolina Marques Dias

Jorge Mendes é um pai babado. O agente de Cristiano Ronaldo tem cinco filhos e as três mais velhas (Marisa, de 30 anos, Catarina, de 19, e Bárbara, de 18) fazem furor nas redes sociais com as suas curvas sensuais. Enquanto a primogénita, que trabalha com o pai na gestão de carreiras futebolísticas, é mais discreta online, Catarina não se inibe de mostrar o seu dia a dia e que é dona de umas curvas de sonho. E os elogios à sua boa forma física são uma constante. Um exemplo seguido por Bárbara que também partilha fotografias em biquíni na sua página de Instagram.



Jorge Mendes é também pai de Beatriz, de 16 anos, e de Jorge, de nove.

