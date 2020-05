Filhas de Julio Iglesias cresceram e mostram como estão sensuais

Cristina e Victoria Iglesias, as gémeas filhas de Julio Iglesias e Miranda Rijnsburguer, estão cada vez mais crescidas e já fazem furor nas redes sociais.As jovens, que completaram 19 anos no início do mês, partilharam várias imagens onde se mostram ainda na infância, a relembrar os momentos vividos.Atualmente, colecionam milhões de seguidores no Instagram e revelam a beleza da mãe, Miranda, a ex-modelo holandesa por quem o cantor romântico se apaixonou em 1990 e casou em 2010.Entre paraísos como República Dominiciana, Miami, nos Estados Unidos, e Marbella, em Espanha, onde a família tem casa e vive intercaladamente, as irmãs exibem a beleza e sensualidade em poses ousadas em biquíni e somam rasgados elogios.As duas continuam a revelar-se cada vez mais cúmplices e parecem querer seguir as pisadas da mãe e estão a dar os primeiros passos no mundo da moda.Além das gémeas Cristina e Victoria, o casal tem mais três filhos: Miguel, de 22 anos, Rodrigo, de 21, e Guilherme, de 13.