Filhas de Luciana Abreu já vão a aulas de dança do varão

Luciana Abreu

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Marques Dias e João Bénard Garcia

A gravar ‘Terra Brava’, a próxima novela da SIC, Luciana Abreu mostra-se feliz com este projeto de ficção. "Está a ser uma experiência muito boa. É um novo desafio e está a ser das personagens que mais gostei, até hoje, de fazer", começou por dizer a atriz, de 34 anos, à margem da semifinal da 47ª edição dos International Emmy Awards que decorreram no antigo Museu dos Coches, em Lisboa.Para interpretar Tina, Lucy teve de aprender a dançar no varão. "A partir do momento em que me convidaram para fazer esta personagem, fui ter aulas", explicou a artista, com um vestido repleto de transparências, da estilista Sviatlana Buyan, confessando que as filhas, Lyonce (8 anos) e Lyannii (7), a têm acompanhado nas sessões e que demonstram ter aptidões para esta prática: "As minhas filhas acompanham-me às aulas e têm imenso jeito. Até fazem coisas que eu nem consigo fazer".Sem medo de polémicas, a também cantora admite vir a inscrever as duas crianças num concurso de danças de varão. "Há um, na Rússia, que é de pole kids, que é uma arte. É uma competição e estou seriamente a pensar em inscrevê-las porque elas têm realmente imenso jeito", atira, bastante orgulhosa de Lyonce e Lyannii.A viver um novo processo de divórcio, agora com Daniel Souza, Luciana garante estar livre para o amor: "Se vou voltar a amar? Com certeza. Nasci para ser feliz!".