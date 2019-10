Filhas de Luciana Abreu vão reencontrar-se com Yannick Djaló após dois anos

Luciana Abreu continua a braços com a Justiça para definir a regulação do poder paternal das filhas, após ter vivido dois casamentos falhados, primeiro come depoisSobre a audiência em tribunal com o antigo jogador, pai das filhas mais velhas,, a atriz, revela que o desfecho foi o esperado e queirá cumprir as suas obrigações como pai., contou durante a gala dos Globos de Ouro., terminou.Em declarações à ‘Vidas’, Yannick revela que já não está presencialmente com as meninas há mais de dois anos, mas que o reencontro está para breve, tendo chegado a acordo em tribunal em relação às visitas., disse o jogador, elogiando os cuidados de Lucy com as meninas ao longo dos últimos anos., atual namorada do craque, tem sido o seu principal apoio durante o processo.