Filhas de Luís Figo brilham em nova produção fotográfica

As filhas do ex-internacional português Luís Figo, Daniela e Martina, foram escolhidas para protagonizar uma sessão fotográfica para uma conceituada marca de bijuteria e relógios de luxo.Embora não seja a primeira vez que as duas irmãs dão a sua imagem por uma campanha, esta foi a estreia de Beltran Lozano, namorado de Daniela, como modelo. O jovem, primo do rei Filipe VI de Espanha, juntou-se à amada e à cunhada nesta sessão. “As irmãs Martina e Daniela Figo partilham o mesmo verão ideal”, lê-se numa das descrições da marca de luxo.