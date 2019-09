Filhas de Luís Figo dão cartas na moda

01:30

Carolina Cunha

A elegância e a beleza da família do antigo internacional português Luís Figo continuam a dar que falar.Apesar de as suas filhas terem optado por um percurso fora do mundo da moda, Daniela, de 20 anos, e Martina, de 17, acabaram por se estrear como modelos fotográficos, seguindo assim as pisadas profissionais da mãe, a sueca Helen Svedin.Donas de uma beleza incontestável, as duas filhas do ex-internacional português foram requisitadas por uma prestigiada marca de joalharia para protagonizar uma nova campanha e já conquistaram milhares de elogios com o novo editorial.Luís Figo e Helen não esconderam o orgulho na conquista das filhas, que mostram ter um futuro promissor.