Filhas de Maradona na mira da justiça

Dalma, de 33 anos, e Gianinna Maradona, de 31, estão a ser acusadas da prática dos crimes de “fraude, lavagem de dinheiro e/ou evasão agravada”. A denúncia partiu de Fernando Miguez, presidente da Fundação pela Paz e Mudanças Climáticas da Argentina e tem como base informações reveladas pelo jornalista Luis Ventura no programa ‘Fantino a la tarde’.









“É mencionado que haveria pelo menos dois imóveis em nome das filhas de Maradona (Dalma e Gianinna Maradona) cuja origem do dinheiro é desconhecida”, refere o denunciante, citado pelo jornal ‘Clarín’, adiantando que as casas em questão estão avaliadas em mais de um milhão de euros.

A queixa-crime refere ainda que se apure a suposta participação como cúmplice dos crimes denunciados a ex-mulher de Maradona e mãe de Dalma e Gianinna, Claudia Villafañe.





Morreu sozinho



‘El Pibe’ morreu no passado dia 25 de novembro, aos 60 anos, numa casa arrendada pelas filhas em Buenos Aires, Argentina. Devido ao seu estado de saúde debilitado, uma vez que tinha sido operado ao cérebro, Maradona não conseguia subir escadas, pelo que estava limitado ao piso térreo, onde foi colocada uma casa de banho portátil. As condições precárias em que foi encontrado levaram muitas pessoas a apontar o dedo à família do antigo craque.





Recentemente, ao partilhar uma foto com o pai, Gianinna foi alvo de comentários pouco simpáticos. Uma seguidora escreveu: “De pouco serve agora, morreu sozinho”. A filha do ‘El Pibe’ não hesitou em responder: “Sim, é verdade. Eu com 31 anos já não dormia com ele”.





Entretanto, o advogado de Verónica Ojeda, ex-mulher de Maradona e mãe do seu filho mais novo, Dieguito, acusa Dalma e Gianinna de fazerem uma “jogada de mestre” para ficarem com a herança do ex-jogador. A esta guerra juntam-se ainda os filhos Jana, Diego Jr. e Magalí Gil, de 25 anos que pode ser a sexta herdeira do ‘El Pibe’. O tribunal impediu a cremação de Maradona para fazer testes de ADN.