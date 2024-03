Filhas de Nuno Graciano continuam a sofrer pela morte inesperada do pai

Bárbara Elias, ex-mulher do apresentador, conta como Matilde e Maria têm lidado com a perda do apresentador.

13 mar 2024 • 16:48

"Não estava com muita vontade de falar disso. Elas têm sido acompanhadas pela família e, dentro da medida dos possíveis, estão a fazer o caminho. Muito apoiadas, claro. Têm uma família que as apoia muito", disse a ex-modelo, de 48 anos, à revista 'Caras'.



"Elas têm uma família muito grande. Muitas primas, tias, tios... Temos muita vivência familiar em conjunto. Nunca é um caminho fácil. Não se apagam memórias, não se anulam lutos, mas de uma forma muito forte e positiva elas estão a fazer o seu caminho", disse o médico.



Recorde-se que Nuno Graciano tem ainda mais dois filhos mais velhos, Gonçalo e Tomás, da relação com Patrícia Chester que durou 10 anos.

Nuno Graciano morreu inesperadamente a 7 de dezembro do ano passado. Bárbara Elias, ex-mulher do apresentador, com quem foi casada durante vários anos, contou como as filhas Matilde, de 18 anos, e Maria, de 14, estão a ultrapassar esta dor.O médico José Germano Sousa, de 51 anos, atual companheiro de Bárbara Elias, com quem está casado desde 15 de outubro de 2021, contou que as enteadas estão a ser apoiadas pela família.