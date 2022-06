Filhas de Sónia Jesus sofrem com saudades do pai

O desespero tomou conta da vida de Sónia Jesus nos últimos dias. Grávida de 24 semanase com duas filhas para cuidar, a ex-concorrente do ‘Big Brother 2020’ sofre com a detenção do marido, Vítor Soares, por suspeitas de envolvimento numa rede de tráfico de drogas.Como se isso não bastasse, desde o dia 2 de junho que está impedida de visitar o companheiro no Estabelecimento Prisional de Vila Real, por este ter testado positivo à Covid-19.Segundo as declarações de Frederico Miguel Alves, novo advogado de VítorSoares, à ‘TV7Dias’, Sónia Jesus está, acima de tudo, preocupada com o bem-estar das filhas - Naísa, de sete anos, e Maiara, de dez - que quer levar a visitar o progenitor o quando antes."Acho que elas estão a sentir falta de visitar o pai, do contacto físico. Mas não sei como vai correr, pois ver o pai é muito bonito, mas 30 minutos depois é preciso largar o pai e vir embora", adianta, desconhecendo quando é que isso acontecerá.Frederico Miguel Alves diz que ainda não teve acesso aos elementos de prova, pelo que ainda não sabe se irá recorrer na medida de coação ou requerer um interrogatório complementar com vista a tentar alterar os factos que determinaram que o Ministério Público aplicasse a prisão preventiva.