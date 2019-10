Filhas incentivam Brooke Shields a recorrer à cirurgia estética A atriz tem receio dos procedimentos clínicos.

Aos 54 anos, Brooke Shields nunca recorreu à cirugia estética

02 out 2019 • 16:08

Aos 54 anos, a atriz admitiu que nunca recorreu à cirurgia estética por receio dos procedimentos clínicos. "Tenho medo disso, mas também quero fazer tudo o que puder para que ter a minha melhor aparência e me sentir da melhor maneira possível" , disse em entrevista à imprensa internacional.



Apesar de se sentir confiante com a sua imagem atual, Shields partilhou que as filhas, Rowan, de 16 anos, e Grier, de 13, a incentivaram a experimentar as maravilhas do botox.

Mais sobre

artigos relacionados