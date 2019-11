Filho de Ágata condenado por violação diverte-se em festa

01:30

André Filipe Oliveira e Nelson Rodrigues

Marco Caneira, filho da cantora Ágata, continua em liberdade após a condenação de seis anos de prisão pelo crime de abuso sexual a uma menor, de 14 anos.O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a decisão de primeira instância do Tribunal de Ponta Delgada, Açores. Porém, a defesa do produtor musical terá recorrido da decisão para uma instância superior, segundo apurou o, "para ganhar tempo e atrasar a detenção".Enquanto aguarda pela nova decisão judicial, Marco, de 38 anos, espera em liberdade e, na última quarta-feira, participou, ao lado da mãe, num evento com várias caras conhecidas, em Lisboa. O produtor mostrou-se sempre animado e bem-disposto, não transparecendo o mau momento que está a viver devido à condenação iminente.Também Ágata, que se separou recentemente, mostra que já seguiu em frente e está a reagir bem à rutura.