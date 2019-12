Filho de Ágata volta a tribunal para contar noite com menor

12:01

Rute Lourenço

Marco Caneira, filho da cantora Ágata, foi condenado a seis anos de prisão efetiva pela violação de uma menor. Depois de ter visto o Tribunal da Relação confirmar a decisão inicial, o jovem voltou a recorrer da pena e, segundo a mãe, está pronto para falar na Justiça, pela primeira vez, e contar o que aconteceu., começa por contar Ágata, que recentemente marcou presença num evento ao lado do filho, que continua a aguardar pela decisão final em liberdade. A artista confessa à ‘Vidas’ que os últimos tempos têm sido penosos – com a separação do marido, o presidente emérito do Desportivo de Chaves e as polémicas em torno do filho – mas afirma que, neste período, nunca duvidou de Marco.No mesmo evento em que esteve com o filho, Ágata apareceu muito cúmplice do tarólogo das estrelas Rui Pereira. No entanto, garante que não se trata do novo namorado, uma vez que ainda continua apaixonada pelo marido. "Uma história de amor não se esquece assim", lamenta.