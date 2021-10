Filho de Ana Marta Ferreira estreia-se como ator em série ousada

Vasco contracena com a mãe em ‘O Clube’, onde a atriz encarna uma prostituta e protagoniza cenas de sexo com Lourenço Ortigão.

Vasco, de cinco anos, filho de Ana Marta Ferreira, seguiu as ‘pisadas’ da mãe e estreou-se como ator. Foi a atriz que revelou a novidade, não escondendo a felicidade e o orgulho de contracenar com o filho na terceira temporada de ‘O Clube’, da plataforma OPTO.









“A minha personagem, Rita, tem um filho que se chama Filipe e este, que orgulho… é personificado pelo meu filhote Vasco Ferreira Chaves, para mim o Vasquinho, que com apenas cinco anos fez a sua primeira representação como ator secundário. A alegria não me cabe aqui dentro.”

Embora tenha sido a primeira experiência como ator, Vasco portou-se “lindamente”. “Fiquei deliciada com a sua prestação, percebendo ele que fazia ali algo sério e importante para mim, que foi contracenar com o meu próprio filho tão pequenino. Amo, amo e amo muito o que aconteceu, que ficará registado para sempre”, disse.





Em ‘O Clube’, Ana Marta Ferreira interpreta Rita, uma mulher casada que vai trabalhar para um clube como acompanhante de luxo de forma a ganhar dinheiro para sustentar o filho. Na série, a atriz não só aparece com roupas reduzidas como protagoniza cenas de sexo escaldante com Lourenço Ortigão, que interpreta Kiko, o proprietário do clube.