Filho de Assunção Cristas em festa de aniversário a bordo de barco no rio Tejo

José Maria, filho mais velho da ex-líder do CDS-PP Assunção Cristas, festejou na passada sexta-feira o seu 18º aniversário e o vídeo da festa, realizada a bordo de um barco no rio Tejo, e que circula nas redes sociais, já está a dar que falar. Nele é possível verem-se vários jovens sem máscara ou distanciamento social, isto numa altura em que os números de contágios por Covid-19 na capital continuam a subir, o que levou o Governo a ‘fechar’ a Área Metropolitana de Lisboa.Há uma semana, recorde-se, a DGS indicava mesmo que na região de Lisboa e Vale do Tejo tinham sido identificados nove surtos em festas.

Este episódio sucede dois meses depois de Assunção Cristas, atualmente vereadora na Câmara Municipal de Lisboa, ter publicado uma fotografia, com a família, no Marquês de Pombal, por altura dos festejos do título do Sporting, o que gerou muitas criticas.





Contactada pelo CM, Assunção Cristas garante que, para a festa do filho, “foram cumpridas todas as regras de segurança por excesso”, que “todas as pessoas presentes fizeram teste de Covid negativo” e que no barco estavam “menos de 50 pessoas”, quando as regras “atualmente aplicáveis” permitiam 100, ou seja 2/3 da lotação do barco (154).