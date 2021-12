Filho de Beckham é fã de Cristiano Ronaldo Jovem partilhou no Instagram um dos golos marcados pelo jogador do Manchester frente ao Arsenal.

David e Romeo Beckham a assistir a jogo no jogo do United

Foto: Direitos Reservados

06:00

Romeo Beckham, filho de David Beckham, é um admirador de Cristiano Ronaldo. O jovem partilhou no Instagram um dos golos marcados pelo jogador do Manchester frente ao Arsenal. "É tão fã do Arsenal como de Cristiano Ronaldo", revelou o pai.

