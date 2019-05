Filho de Bolsonaro usa acessório polémico no dia do seu casamento

O deputado federal e filho do presidente do Brasil, Eduardo Bolsonaro, casou este sábado, 25 de maio, com a psicóloga Heloisa Wolf.Uma cerimónia intimista que contou apenas com 150 convidados e um forte esquema de segurança.O casal partilhou alguns momentos do grande dia nas redes sociais onde é possível ver a entrada da noiva na igreja e a indumentária dos noivos.Para o dia do seu casamento, Eduardo Bolsonaro usou um acessório em forma de revólver para prender a gravata. Um pormenor que não passou despercebido e gerou uma forte onda de indignação e critica, principalmente por ser usado durante uma cerimónia religiosa.O noivo, tal como o pai, Jair Bolsonaro, mostra-se defensor do uso e e porte de armas, um tema que tem gerado uma forte polémica no Brasil.