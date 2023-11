Filho de Brad Pitt diz que o pai é "horrível"

O jornal britânico 'Daily Mail' revelou uma carta que Pax Thien Jolie-Pitt, filho de Angelina Jolie e Brad Pitt, que agora tem 19 anos, dirigiu-se ao pai em 2020 com várias ofensas e um tom agressivo.

"Feliz Dia do Pai para este grande anormal", começou por escrever Pax, no dia 16 de junho, data em que se assinala o Dia do Pai nos Estados Unidos da América.

"Continuas a provar, vezes sem conta, que és uma pessoa horrível e desprezível. Não tens qualquer consideração ou empatia pelos teus filhos mais novos, que tremem na tua presença", acrescentou o jovem.

Pax Thien não ficou por aqui e garantiu que Brad Pitt tornou as vidas dos que lhe são "mais próximos" num "inferno constante". "Podes dizer o que quiseres a ti e ao mundo, mas um dia a verdade virá ao de cima. Por isso, feliz Dia do Pai, seu ser humano horrível".

O texto, ao qual só agora o tablóide inglês teve acesso, foi publicado na conta de Instagram privada do filho de Brad Pitt e Angelina Jolie, acompanhado por uma foto do pai a receber o Óscar de Melhor Ator Secundário pela participação no filme 'Era Uma Vez… em Hollywood'.